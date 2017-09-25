"Переход в наступление" и вождение в сложных условиях: украинские танкисты провели учения на Донбассе (фото)

В зоне проведения АТО прошли обучение украинских танкистов по стандартам НАТО. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Сообщается, что учения прошли на одном из полигонов оперативно-тактической группировки "Луганск".

«Сначала танкисты показали свое мастерство во время вождения в сложных условиях местности с теоретическим повреждением блоков визуального наблюдения. Суть упражнения заключается в том, что механику-водителю заклеивают приборы наблюдения (тримплексы), а затем командир машины с помощью радиосвязи руководит действиями механика-водителя», - сообщили в Генштабе.

Читайте также"Окончательно уничтожить условного противника": в Минобороны рассказали о заключительном дне учений Rapid Trident-2017

По словам командира подразделения Сергея, такое упражнение целесообразно отрабатывать, ведь во время боевых действий происходит очень много случаев повреждения именно приборов наблюдения механика-водителя. Поэтому взаимодействие между членами экипажа должно быть абсолютным.

«Боевая машина уверенно осуществляет путевой проход в минно-взрывном заграждении, останавливается на подъеме и спуске, преодолевает противотанковый ров с проходом, участок заграждений и маневрирований», - отмечается в сообщении.