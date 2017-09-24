Боевики укрепляют свои огневые позиции под Луганском - ОБСЕ

Наблюдатели миссии ОБСЕ зафиксировали вблизи оккупированного Луганска лагерь с огневыми позициями, блиндажами и траншеями, которые были недавно благоустроены или еще строятся возле села Долгое. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

"В неподконтрольных правительству районах наблюдатели видели один бронетранспортер (МТ-ЛБ) в поселке Старое (кол. Красный Флаг, 58 км на запад от Луганска). 21 сентября мини-БПЛА СММ зафиксировал траншейный экскаватор (ТМК-2), 3 боевые машины пехоты (БМП-1), а также признаки наличия действующего лагеря, а именно огневые позиции, блиндажи и траншеи — все, по оценке, недавно обустроенные или еще строятся возле с. Длинные (22 км на северо-запад от Луганска).", - говорится в сообщении.

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Кроме того, наблюдатели зафиксировали в неподконтрольном с. Мирное за пределами выделенных мест хранения большое количество вооружения и другой техники, которая на вид была в надлежащем состоянии, отремонтирована и заряжена.

"БПЛА зафиксировал 30 танков (двадцать восемь Т-64 и два Т-72), 7 самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 мм), 6 буксируваних гаубиц (Д-30 "Лягушка", 122 мм), 9 минометов (120 мм) и 6 противотанковых пушек (МТ-12 "Рапира", 100 мм), а также 56 боевых машин пехоты (БМП), 6 грузовиков, на каждом из которых была установлена зенитная установка (ЗУ-23, 23 мм), 14 бронированных машин (13 типа МТ-ЛБ и 1 БРДМ), 3 бронированные ремонтно-эвакуационные машины (ВТ-55) и 3 инженерные машины разминирования (две УР-07 и одну УР-77)", - добавили в ОБСЕ.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки боевики 18 раз открывали огонь по позициям ВСУ, один военный погиб.