Боевики показали "министра "ДНР" после покушения на него (фото)

Несколько подконтрольных «ДНР» телеканалов вечером выпустили сюжеты с «министром доходов и сборов» Александром Тимофеевым, на которого утром, по сообщениям СМИ, было совершено покушение.

Так, вышли сюжеты с невредимым Тимофеевым о тепличном хозяйстве в Донецке. Эти каналы датировали видео сегодняшним днем, передают "Новости Донбасса".

В сюжете выращивание овощей при «ДНР» связали с покушением на Тимофеева.

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"Донецкая народная республика полностью обеспечивает себя продуктами сельского хозяйства... Такая позиция неприемлема для официального Киева, представители которого всеми силами пытаются навредить становлению нового независимого государства", – сказано в нем. Утверждается, что Тимофеева пыталась убить «диверсионная группа, подконтрольная Киеву».

В конце обеих сюжетов о теплицах «министр» прокомментировал информацию о покушении на него. Тимофеев обвинил в случившемся украинскую сторону.

Как сообщалось ранее, утром 23 сентября в оккупированном Донецке произошел взрыв. По информации российских и подконтрольных «ДНР» СМИ, было совершено покушение на «министра» Тимофеева также известного под позывным «Ташкент».

Информация о состоянии его здоровья разнилась: были сообщения как о тяжелом состоянии, так и о том, что Тимофеев жив и здоров.

Позже один из информационных сайтов «ДНР», ссылаясь на источники в «МВД», распространил информацию о задержании организаторов подрыва так называемого министра. Также утверждается о причастности задержанных к управлению разведки при Минобороны Украины.