СММ ОБСЕ зафиксировала существенное уменьшение числа нарушений режима тишины на Донбассе

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляет, что за сутки зафиксировала около 30 взрывов в Донецкой и Луганской областях.

Об этом говорится в отчете миссии за период с 19.30 11 сентября до 19.30 12 сентября, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ.

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«В Донецкой области Специальная мониторинговая миссия задокументировала меньше нарушений режима прекращения огня, включая 24 взрыва, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (около 70 взрывов)», - отмечается в отчете.

По данным СММ, в Луганской области наблюдатели задокументировала меньше нарушений режима прекращения огня, включая шесть взрывов, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (около 30 взрывов).