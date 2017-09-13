В ВСУ прокомментировали сообщения о пролете российского боевого вертолета над Херсонской областью (видео)
10:44, 13 сентября 2017Война
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В сети появилось видео полета российского разведывательно-ударного вертолёта Ка-52 над поселком в Херсонской области.
В ВСУ отрицают, что российский боевой вертолет Ка-52 пересек украинскую границу в Херсонской области. Об этом заявил начальник пресс-центра командования ВС ВСУ Роман Юрчило телеканалу "2+2".
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"По данным оперативно-дежурной группы Воздушных Сил, информация о пересечении вертолетом Ка-52 границы на территории Херсонской области не подтверждается", - отметил он.
Ранее в сети появилось видео полета российского разведывательно-ударного вертолёта Ка-52 якобы над поселком Павловка в Херсонской области.
ВНИМАНИЕ! На видео присутствует ненормативная лексика!
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