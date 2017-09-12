Боевики обстреляли опорный пункт сил АТО возле Крымского, ранены двое военных

Сегодня в зоне проведения антитеррористической операции были ранены двое украинских военнослужащих. Об этом сообщается на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.

Отмечается, что после вчерашних почти трех десятков обстрелов украинских позиций из различных видов гранатометов и минометов сегодня боевики существенно уменьшили свою активность.

Так, с полуночи в районе проведения АТО зафиксировано 4 факта ведения огня со стороны противника. Из них один обстрел характеризуется как неприцельный.

"Вместе с тем, даже незначительная активность врага привела к ранениям наших бойцов. Так, около 7 часов утра во время обстрела опорного пункта сил АТО из гранатомета вблизи Крымского два военнослужащих украинской армии получили ранения", - говорится в сообщении.

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Кроме того, отмечается, что на Донецком направлении противник дважды бил из крупнокалиберных пулеметов по нашим укреплениям в Авдеевский промзоне. А на Приморском направлении из стрелкового оружия российские наемники неприцельно обстреляли укрепления сил АТО в окрестностях Талаковки.

Как известно, боевики собрались обстрелять Донецк и обвинить в этом ВСУ.