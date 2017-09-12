Минобороны привело в боеготовность почти все боевые части Воздушных сил

Почти все боевые воинские части Воздушных сил Вооруженных сил Украины приведены в боевую готовность для проверки готовности к выполнению задач. Об этом сообщило Управление по связям с общественностью Вооруженных сил Украины.

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"Во время выполнения этих мероприятий осуществляется призыв на военные сборы резервистов оперативного резерва первой и второй очередей для доукомплектования этих воинских частей до полных штатов", - говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что особое внимание в ходе собрания уделяется способности воинских частей организовано принять личный состав запаса и организации всестороннего обеспечения. Также с резервистами будет проведен ряд занятий по индивидуальной подготовке.