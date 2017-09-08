Опознаны еще 9 российских контрактников, воевавших на Донбассе (фото)

Идентифицированы 9 контрактников 8-й бригады ВС РФ, воевавшие на востоке Украины летом-осенью 2014 года.

Тактические подразделения этого соединения, наряду с другими профессиональными бригадами Южного военного округа, укомплектованными на контрактной основе (17-я и 18-я ОМСБр из Чечни), одними из первых были задействованы в войне против Украины, говорится в расследовании волонтеров InformNapalm.

Большинство из них причислены к "командировочным" по хорошо знакомым нам признакам (хронология и география фотоматериала, неопрятный вид, неуставная форма и экипировка, отсутствие идентификаторов принадлежности к ВС РФ, наличие символики "Новороссии" и др.), которые выдают "ветеранов Донбасса":

Читайте такжеГлавную роль в управлении боевиками на Донбассе играет советник Путина Сурков - Fox News

1. Роман Минин (26 июля 1986 г., родом из г. Гремячинск Пермского края): на то, что он является "ветераном" вторжения на Донбасс, указывает ряд факторов, в том числе фотографии августа-сентября 2014 года.

2. Максим Деев (15 июня 1992 г., родом из г. Невинномысск Ставропольского края): на военной службе состоит с 2012 года по сей день, в настоящее время предположительно числится в 291-м полку (бывшая 8-я ОМСБр).

3. Рамиль Шарифуллин (2 февраля 1993 г., родом из г. Стерлитамак Башкирии).

4. Николай Слесаренко (24 мая 1994 г., родом из пос. Кшенск Курской области): опознан на групповом снимке контрактников 8-й бригады периода боевой командировки лета-осени 2014 года, на котором также присутствуют Минин и Шарифуллин.

5. Сергей Вдовиченко (9 марта 1992 г., родом из г. Элиста Калмыкия): опознан на групповом снимке контрактников 8-й бригады периода боевой командировки лета-осени 2014 года.

6. Алексей Королёв ( 25 марта, родом из г. Славгород Алтайского края): в его фотоальбоме не мало свидетельств "ростовско-украинской командировки 2014" с некоторой хронологией и географией событий.

7 . Сергей Ботвин (16 июля 1991 г., родом из пос. Яшкино Кемеровской области).

8. Илья Будин (1 сентября 1992 г. , родом из г. Очёр Пермского края).

9. Сабит Сакаев (22 марта, родом из Тюменской области, предположительно из г. Сургут).

Ранее волонтеры сообщали, что с начала августа 2017 года началось масштабное перемещение российской военной техники по всей линии европейской границы Российской Федерации. Это наблюдается от берегов Балтийского моря в Санкт-Петербурге и до берегов Черного моря, включая оккупированный украинский Крым.