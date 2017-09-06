Миссия ОБСЕ констатирует снижение уровня насилия на Донбассе

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) в течение двух последних недель фиксирует уменьшение количества случаев нарушения режима тишины на востоке Украины.

Об этом говорится в недельном отчете миссии по состоянию на 6 сентября.

"В течение последних двух недель СММ констатировала уменьшение количества зафиксированных нарушений режима прекращения огня. После сообщения о возобновлении обязательств по соблюдению режима прекращения огня с 25 августа количество нарушений, зафиксированных 26 августа, сократилось до 47 случаев. Уровень насилия за неделю с 28 августа по 3 сентября снизился на 45%, если сравнивать с предыдущей неделей", - говорится в отчете.

"В период с 28 августа по 3 сентября количество случаев применения крупнокалиберного вооружения резко уменьшилось: зафиксировано 3 таких случая. Это самый низкий показатель, зафиксированный в течение недели с тех пор, как в октябре 2015 вступило в силу дополнение к комплексу мероприятий (по выполнению Минских соглашений - УНИАН)", - говорится в отчете.

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"Миссия также зафиксировала уменьшение количества жертв среди гражданского населения. С 28 августа по 3 сентября СММ подтвердила один случай ранения гражданских лиц (в отличие от одного погибшего и четырех раненых гражданских лиц за предыдущую неделю)", - утверждают наблюдатели.

Также в отчете говорится, что наблюдатели ОБСЕ продолжали способствовать улучшению гуманитарной ситуации на востоке Украины.

"Миссия способствовала проведению и осуществляла мониторинг соблюдения «окон тишины», координируемых Совместным центром по контролю и координации, для возможности проведения ремонтных работ на электростанции в Счастье, Петровской водонасосной станции в c. Артема, водонасосной станции «Карбонит» неподалеку от Золотого, водопроводе в г. Южное, линии электропередачи «Веселая Гора - Христово» и водозаборных станциях в Лимане. На протяжении последних двух недель, с 21 августа по 3 сентября, команды наблюдателей 28 раз осуществляли патрулирование с обеих сторон линии соприкосновения для содействия проведению этих работ", - говорится в отчете.

В то же время сказано, что свобода перемещения миссии была ограничена, учитывая наличие неразорвавшихся мин и боеприпасов как на участках разведения, так и в других районах.

"Наблюдателям неоднократно отказывали в доступе к районам на юге Донецкой области. Также зарегистрированы случаи препятствования дистанционному мониторингу СММ. В двух отдельных случаях, произошедших 26 и 30 августа в Ясиноватой, вооруженные лица не позволили наблюдателям осуществить полет беспилотного летательного аппарата (БПЛА) над Донецкой фильтровальной станцией, угрожая сбить БПЛА и ссылаясь на приказы своих руководителей. На основе данных воздушного наблюдения по состоянию на 20 августа обнаружено продление линии траншей к юго-юго востоку от Донецкой фильтровальной станции", - заявили в СММ.