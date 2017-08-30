Украинское командование обещает наказывать бойцов, которые не соблюдают "школьное перемирие"

За ведение огня украинское командование обещает привлекать бойцов к ответственности, в том числе и уголовной, говорится в сюжете ТСН.

В то же время, в штабе АТО сообщают: боевики открывали огонь два десятка раз, больше всего в районе Авдеевки. Били из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По словам украинских бойцов, которые расположены вблизи Авдеевки, полностью без единого выстрела враг продержался сутки, а далее снова провоцирует пулеметом.

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Сейчас на фронте у украинских армейцев строгий запрет на открытие огня. в каждом случае - служебное расследование, если обнаружат нарушения - привлечение к ответственности.

По словам командиров, сейчас действительно полностью прекратили стрельбу. "Раньше на каждый выстрел, на каждую провокацию мы отвечали, чтобы накрыть их огневую точку. Сейчас мы этого не делаем, позволяем им немного "похамить". Если есть определенная угроза жизни военнослужащего - тогда уже оружие применяется", - говорит командир подразделения ВСУ с позывным "Бахмут".

К таким строгим запретам бойцы относятся с пониманием, говорится в сюжете. Впрочем, как дети будут ходить в школу весь последующий год, если тишина кончится и начнется война, а скорее всего скоро это произойдет - вопрос открытый.