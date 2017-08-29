В районе Авдеевской промзоны боевики били из минометов по позициям сил АТО

В конце прошлых суток незаконные вооруженные формирования продолжили одиночные обстрелы позиций сил АТО. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО.

Читайте также"Школьное перемирие" на Донбассе: боевики 10 раз открывали провокационный огонь по позициям АТО"Как и предыдущие несколько дней, оставалось неспокойно в районе Авдеевской промзоны. Здесь с 18 часов и до полуночи боевики трижды обстреливали наши позиции, используя гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. А около 22 часов преступники выпустили по украинским укреплениям четыре мины калибра 82 миллиметра. Кроме того, на Донецком направлении факты применения врагом оружия были зафиксированы в районе шахты Бутовка, Майорска и Зайцево", - сообщили в пресс-центре.

На Приморском направлении вечером противник открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов на окраинах Водяного и Широкино.

На Луганском направлении крупнокалиберный пулемет и стрелковое оружие боевиков работали неподалеку Станицы Луганской.

"В целом, за минувшие сутки российско-оккупационные группировки 19 раз обстреливали украинские позиции. Учитывая прямую угрозу жизни наших военных, силы АТО четыре раза открывали огонь в ответ. Потерь среди украинских защитников нет", - подытожили в пресс-центре.