Порошенко прибыл в Краматорск и провел совещание по ситуации в зоне АТО
15:00, 28 августа 2017Политика
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Во время совещания был заслушан доклад о ситуации в зоне боевых действий.
Порошенко в Краматорске провел совещание с военными / twitter.com/poroshenko
Президент Украины Петр Порошенко в Краматорске провел совещание с военными по оперативной ситуации в зоне проведения АТО.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в Twitter.
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«Президент прибыл в Краматорск, где провел совещание с военными по оперативной ситуации в зоне проведения АТО», - написал Цеголко.
В пресс-службе президента отметили, что во время совещания был заслушан доклад о ситуации в зоне боевых действий.
Как известно, сегодня, 28 августа, Порошенко посещает Донецкую область с рабочей поездкой.
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