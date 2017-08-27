ОБСЕ: с началом "школьного перемирия" обстрелов на Донбассе уменьшилось

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в Украине зафиксировала, что с началом "школьного перемирия" количество обстрелов на Донбассе уменьшилась. Об этом говорится в отчете ОБСЕ.

В Донецкой области количество нарушений режима прекращения огня по состоянию на 19:30 25 августа уменьшилась вдвое по сравнению с предыдущими сутками - 70 взрывов против 140. Большинство из них зафиксировано в районе между подконтрольным украинскому правительству городом Авдеевка и подконтрольным так называемой "ДНР" городом Ясиноватая. В Луганской области был зафиксирован один взрыв, и три выстрела против примерно 70 взрывов днем ранее.

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ОБСЕ также сообщает о нарушениях отвода тяжелых вооружений от линии разграничения.

"В подконтрольном правительству Александрополе миссия зафиксировала наличие самоходных гаубиц, размещенных там с нарушением линий отвода. Наблюдатели впервые зафиксировали наличие 25 противотанковых мин примерно за 600 метров на северо-запад от контрольного пункта въезда-выезда возле Марьинки", - сообщила миссия ОБСЕ.

СММ фиксировала нарушения отвода и на подконтрольных сепаратистам территориях.

Напомним, "школьное " перемирие" на Донбассе до начала учебного года началось в 00.00 в ночь на 25 августа. Соответствующая договоренность была достигнута 23 августа на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Однако с первого же дня действия нового режима прекращения огня стороны конфликта обвиняют друг друга в его нарушении.