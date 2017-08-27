ОБСЕ: с началом "школьного перемирия" обстрелов на Донбассе уменьшилось
Миссия ОБСЕ констатирует, что 25 августа, когда началось "школьное перемирия" количество обстрелов на Донбассе уменьшилась. Однако нарушения прекращения огня продолжаются.
Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в Украине зафиксировала, что с началом "школьного перемирия" количество обстрелов на Донбассе уменьшилась. Об этом говорится в отчете ОБСЕ.
В Донецкой области количество нарушений режима прекращения огня по состоянию на 19:30 25 августа уменьшилась вдвое по сравнению с предыдущими сутками - 70 взрывов против 140. Большинство из них зафиксировано в районе между подконтрольным украинскому правительству городом Авдеевка и подконтрольным так называемой "ДНР" городом Ясиноватая. В Луганской области был зафиксирован один взрыв, и три выстрела против примерно 70 взрывов днем ранее.
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ОБСЕ также сообщает о нарушениях отвода тяжелых вооружений от линии разграничения.
"В подконтрольном правительству Александрополе миссия зафиксировала наличие самоходных гаубиц, размещенных там с нарушением линий отвода. Наблюдатели впервые зафиксировали наличие 25 противотанковых мин примерно за 600 метров на северо-запад от контрольного пункта въезда-выезда возле Марьинки", - сообщила миссия ОБСЕ.
СММ фиксировала нарушения отвода и на подконтрольных сепаратистам территориях.
Напомним, "школьное " перемирие" на Донбассе до начала учебного года началось в 00.00 в ночь на 25 августа. Соответствующая договоренность была достигнута 23 августа на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Однако с первого же дня действия нового режима прекращения огня стороны конфликта обвиняют друг друга в его нарушении.