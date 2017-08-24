Порошенко: с начала российской агрессии погибли более 10 тыс. украинцев

Президент Петр Порошенко заявляет, что с начала российской агрессии против Украины погибли более 10 тыс. украинцев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал во время выступления на военном параде по случаю 26-й годовщины независимости Украины сегодня в центре Киева.

«Всего более 10 тысяч украинских жизней на совести агрессора. Век не забудем и не простим никогда и никому», - заявил он.

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Порошенко попросил присутствующих почтить минутой молчания украинских воинов и мирных граждан, которые погибли во время войны, что начала РФ.

Ранее сообщалось, что по подсчетам ООН, на протяжении почти трех лет военных действий РФ на Донбассе погибли по меньшей мере 2,5 тыс. мирных граждан Украины.