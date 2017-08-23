В Одессе состоялась тренировка боевых пловцов (видео)

В Одесской гавани прошла тренировки отряда по борьбе с диверсантами. Об этом говорится в сюжете ТСН.

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По легенде, террористы захватили военный корабль. Для освобождения судна и заложников отправили бойцов отряда по борьбе с диверсантами. Сначала отряд водолазов совершил разведку захваченного корабля. После этого со скоростного катера высадилась штурмовая группа. Бойцы по очереди условно ликвидировали преступников на палубе, а потом штурмовали каюту, где находились "лидеры террористов".

Этот отряд для борьбы с диверсантами - единственный в Украине и имеет реальный боевой опыт выполнения операций.