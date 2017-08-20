Полиция задержала в Волновахе боевика, который обстреливал Марьинку

Полиция задержала в Волновахе Донецкой области 31-летнего боевика из рядов российских оккупационных войск. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник на брифинге.

«В Волновахе полицейские задержали 31-летнего боевика по кличке «Рыжий». Установлено, что он вступил в ряды российских оккупационных войск в 2015 году ради денег», - сказал спикер.

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По его словам, в прошлом задержанный дважды отбывал наказание в местах лишения свободы, несколько месяцев провел на передовой под Донецком и регулярно принимал участие в обстрелах Марьинки. Но во время боевых действий, когда его подразделение понесло потери, испугался и убежал.

Также Мотузяник сообщил, что боевик задержан за участие в незаконных вооруженных формированиях.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки боевики в очередной раз обстреляли из гранатометов дома мирных жителей в Марьинском районе Мариупольского направления.