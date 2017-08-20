Сутки в АТО: боевики обстреляли мирные кварталы Зайцево и Марьинку, один военный ранен

За прошедшие сутки в зоне АТО вдоль всей линии разграничения активизировались российско-оккупационные группировки. Об этом штаб АТО сообщает на странице в Facebook.

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«Так, на Донецком направлении с 19:00 и почти до полуночи боевики обстреливали из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов наши опорные пункты в Авдеевской промзоне. Также вечером под вражеским огнем оказались и украинские позиции на подступах к Каменке, Пескам и Верхнеторецкому», - сказано в сообщении.

В свою очередь на Луганском направлении противник бил из гранатометов по Малиновому и Троицкому. А около 22 часов боевики применяли миномет калибра 82 миллиметра в районе Новотошковского.

Как отметили в штабе, на Мариупольском направлении напряжение и далее сохраняется неподалеку Старогнатовки. Здесь в конце суток преступники обстреливали наши опорные пункты из минометов и артиллерии калибра 152 миллиметра.

Также стоит добавить, что вчера, вновь демонстрируя пренебрежение к Минским договоренностям, боевики из крупнокалиберных пулеметов обстреливали дома мирных жителей в поселке Зайцево. А около 19 часов из гранатометов били по Марьинке.

«В целом за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 30 раз нарушили перемирие. В результате боевых действий один украинский защитник получил ранения», - подытожили в штабе.