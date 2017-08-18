В зоне АТО двое бойцов ранены, один из них подорвался на взрывчатке

За минувшие сутки в зоне АТО погибших украинских бойцов нет, но двое получили ранения. Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

Читайте такжеСтало известно имя погибшего под Авдеевкой бойца АТО (фото)«За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах Вооруженных сил Украины нет. Но двое военнослужащих получили ранения. Один военный был ранен в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве. Другой получил ранение в результате обстрела, это произошло вблизи населенного пункта Троицкое на Луганском направлении», - сообщил представитель Министерства обороны.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки российско-оккупационные бандформирования 27 раз нарушили перемирие на Донбассе.