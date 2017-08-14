Боевики готовятся использовать задержанного журналиста Асеева для получения лжесвидетельств - Тымчук

Контролируемые Россией боевики готовятся использовать задержанного в Донецке журналиста Станислава Асеева, известного также под псевдонимом Станислав Васин, для получения лживых показаний.

Об этом сообщил координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Украины Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"По данным группы ИС, по указанию кураторов из ФСБ РФ, в «МГБ ДНР» совместно с «генпрокуратурой ДНР» готовится проведение информационно-психологической спецоперации с использованием взятого в заложники украинского журналиста и публициста С.Асеева (Васина)", - сообщил Тымчук.

По его данным, по замыслу ФСБ, украинский журналист должен дать публичные признательные показания относительно сотрудничества со специальными службами Украины (в т.ч. с Главным управлением Министерства обороны Украины).

При этом, как отмечает народный депутат, спецоперация будет иметь несколько целей.

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В частности, чтобы "в очередной раз «доказать», что, якобы, любые журналисты или блогеры, критикующие «ЛДНР», являются агентами украинских спецслужб".

Также, чтобы "запугать широкие слои местного населения в ОРДЛО, все более критически относящегося к деятельности «ЛДНР», и в последнее время все более открыто демонстрирующего свое неприятие российского оккупационного управления этих территорий".

И, вместе с тем, чтобы "продемонстрировать «эффективность» работы спецслужб РФ и «ЛДНР» на оккупированных территориях".

"Выбить нужное «признание» для ФСБ/«МГБ» не представляется проблемой – используя методы ЧК-НКВД-КГБ, включая пытки, российская ФСБ может осуществить это без проблем", - сообщил Тымчук.

По его словам, "расчет делается на сугубо психологический фактор: даже при незнании специфики работы спецслужб, а руководствуясь элементарной логикой, невозможно поверить, что украинские спецслужбы будут использовать в качестве агента известного украинского журналиста с проукраинской позицией. Тем более – на оккупированных территориях".

Как сообщал УНИАН, Асеев исчез 2 июня на территории, контролируемой боевиками «ДНР». Семья и друзья пропавшего журналиста опасались, что он был задержан так называемой «властью» и ему грозят пытки и жестокое обращение. Представители ОРДО утверждали, что не располагают информацией об исчезновении журналиста.

27 июля в РФ подтвердили, что Асеева удерживают боевики. В частности, в письме секретаря Союза журналистов России Тимура Шафира к председателю Национального союза журналистов Сергею Томиленко шла речь о том, что Асеев арестован и против него возбуждено уголовное дело.