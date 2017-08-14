Сутки в АТО: боевики обстреляли Марьинку, двое военных ранены

В районе проведения АТО интенсивность обстрелов украинских войск со стороны российско-оккупационных группировок не уменьшается. Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

Наиболее горячо в конце минувших суток было на Донецком направлении, в районе Авдеевской промзоны. Здесь, с 18:00 и до полуночи, боевики практически не прекращали обстрелы опорных пунктов из минометов различных калибров, гранатометов, стрелкового оружия. В результате одного из таких обстрелов получил ранения один украинский боец. Также, вечером, под вражеским огнем оказались укрепления неподалеку Новоселовки, Верхнеторецкого, Невельского, Луганского.

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В ответ почти на каждый обстрел противника силы АТО накрывали боевиков плотным огнем.

На Луганском направлении противник сконцентрировал огневую активность возле Крымского. Только за вечер и ночь преступники 5 раз обстреливали позиции вблизи этого поселка из 120-миллиметрового миномета и гранатометов различных систем.

"На Мариупольском направлении вечером боевики открывали огонь в районе поселков Водяное и Широкино. Кроме того, в очередной раз демонстрируя свое пренебрежение к всех норм гуманитарного права и мирных договоренностей, преступники били из миномета, гранатомета и крупнокалиберных пулеметов по домам мирных жителей Марьинки. К счастью, никто из местных не пострадал", - говорится в сообщении.

В общем, за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 25 раз нарушили перемирие. Двое украинских бойцов получили ранения.

Как известно, ранее боевики обстреляли жилые кварталы Новолуганского.