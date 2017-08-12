Боевики обстреляли из гранатометов контрольный пост "Марьинка"

Российско-террористические войска 11 августа около 22:00 начали обстрел из подствольных гранатометов и стрелкового оружия контрольного поста "Марьинка" на дорожном коридоре "Донецк-Курахово". Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

Обстрел позиций, где пограничники несут службу вместе с военнослужащими ВСУ, длился больше часа.

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Огонь незаконные вооруженные формирования вели со стороны н.п. Александровка, что на неподконтрольной территории. Никто из украинских защитников не пострадал.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки российские оккупанты 20 раз нарушили режим тишины. В результате боевых действий трое украинских военнослужащих были ранены, еще трое получили боевые травмы, один погиб, подорвавшись на мине.