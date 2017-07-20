В Макеевке четверо пьяных боевиков открыли стрельбу - разведка

13:12, 20 июля 2017
Война
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Разведка сообщает о случаях дезертирства, грубых нарушений дисциплины и преступлений среди боевиков.

REUTERS

Во временно оккупированной Макеевке четверо пьяных боевиков нарушали общественный порядок и произвели стрельбу.

Об этом Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает в Facebook.

"В связи с неудовлетворительными условиями несения службы, значительными физическими нагрузками, связанными с длительным пребыванием на передовых позициях, а также отсутствием мотивации, среди личного состава соединений и частей 1, 2 АК ВС РФ продолжаются случаи дезертирства, употребление алкогольных напитков и наркотиков, а также преступлений против гражданского населения", - говорится в сообщении.

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Так, по данным управления, четверо военнослужащих 5-й отдельной мотострелковой бригады (Макеевка) 1-го армейского корпуса в состоянии сильного алкогольного опьянения нарушали общественный порядок и произвели стрельбу в городе Макеевка.

Также военнослужащий одного из подразделений отдельной артиллерийской бригады (Хрустальный) 2-го АК в состоянии сильного алкогольного опьянения пытался похитить гражданский автомобиль на территории Кадиевской городской больницы и был задержан сотрудниками правоохранительных органов на месте преступления.

Кроме того, отмечается, военнослужащий одного из подразделений 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК, управляя автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения, совершил ДТП в районе н.п. Бойковское.

Также установлено, что в связи со значительными потерями личного состава в июне-июле в подразделениях 4-й отдельной мотострелковой бригады (Алчевск) 2 АК зафиксированы случаи отказов личного состава (подразделениями) проходить службу на передовых позициях бригады.

Кроме того, из-за промедления с проведением ротации передовых подразделений 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты личный состав игнорирует команды руководящего состава. Около 10 человек самовольно оставили место несения службы на передовой позиции полка.

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