Госдеп США назначил спецпредставителя по Украине

Государственный департамент США назначил своим специальным представителем по Украине бывшего посла США при НАТО и аналитика ЦРУ Курта Волкера.

Об этом на своей странице в Twitter написала журналистка Bloomberg Дженнифер Джейкобс.

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News: Ex-US Ambassador to NATO Kurt Volker named as State Dept's special representative for Ukraine, per @nwadhams. — Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) July 7, 2017

"В качестве представителя по Украине деятельность Уолкера будет направлена на устранение конфликта, созданного после вторжения России в Крым и на восток Украины", - написала Джейкобс.

Как пишет Reuters со ссылкой на аккредитованные при Госдепартаменте США американские СМИ, представителям прессы эту информацию сообщил представитель Госдепартамента Роберт Хаммонд.

"Уолкер будет координировать все усилия Государственного департамента с целью нахождения урегулирования конфликта, созданного Россией после вторжения в Крым и позже на восток Украины", - заявил Хаммонд.

As Ukraine rep, @kvolker will handle State Dept efforts to resolve conflict created when Russia invaded Crimea & Eastern Ukraine. @nwadhamshttps://t.co/WYkCUIlsDJ — Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) July 7, 2017

Как сообщал УНИАН, в апреле издание BuzzFeed, написало, что администрация Трампа, как ожидается, назначит нового специального посланника для непосредственного общения с Владиславом Сурковым, помощником президента России Владимира Путина, известным как "серый кардинал" Кремля.

В обязанности нового посланника будет входить, в частности, ведение переговоров о войне в Украине, говорится в сообщении. Также отмечается, что открытие такого дипломатического канала поддержала канцлер Германии Ангела Меркель.

Справка. Уолкер был карьерным дипломатом, который занимал должность постоянного представителя США при НАТО во время президентства республиканца Джорджа Буша-младшего и демократа Барака Обамы (2008-2009 гг.). В настоящее время он является экспертом по иностранным вопросам и вопросам безопасности в Институте Маккейна университета имени Джона Хопкинса в штате Аризона.

По данным Википедии Уолкер с 1986 года начал работать в ЦРУ в качестве аналитика.

Во время президентской кампании в 2016 году Уолкер не подписался под письмом, в котором более 90 опытных республиканцев по вопросам внешней политики обязывались выступить против президента Дональда Трампа.

Тогда Уолкер выражал беспокойство, что любое письмо от "интеллигенции по вопросам национальной безопасности" может привести к неприятным последствиям. "Он может использовать его как безусловный повод для гордости", - заявлял Уолкер. Ранее он говорил, что не намерен сотрудничать с Трампом, но хотел быть свободным, чтобы иметь возможность предлагать советы. По его словам, Трамп мог использовать упомянутое письмо республиканцев.

Напомним, Соединенные Штаты Америки изучают пути поддержки работы "нормандского формата".

Как заявляли в Госдепартаменте, все стороны "нормандского формата" обратились к США с просьбой назначить человека, который бы выполнял функции координатора по вопросам Минска или посланника.

"И мы активно рассматриваем это, но мы изучаем все способы, с помощью которых мы могли бы принести пользу и поддержку "нормандскому формату" и выполнению Минских соглашений в более широком измерении", - сказал представитель Госдепа на правах анонимности.