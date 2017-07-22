"Как ВСУ подвинули ад на десятки километров": три города на Луганщине отмечают годовщину освобождения от оккупантов

Президент Украины Петр Порошенко поздравил жителей Северодонецка, Лисичанска и Рубежного с третьей годовщиной освобождения от оккупантов.

Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook.

Читайте такжеСутки в АТО: 11 вражеских обстрелов, боевики дважды накрывали огнем украинские позиции в Крымском

«Поздравляю жителей Северодонецка, Лисичанска и Рубежного с третьей годовщиной освобождения от оккупации», - отметил он.

По словам президента, сегодня украинцы с благодарностью вспоминают тех, кто вернул мир в эти города, «кто подвинул ад на десятки километров восточнее и южнее и очистил от оккупантов большую часть Донбасса».

Президент подчеркнул, что Донбасс был, есть и будет украинским!

19 июля 2014 года Национальной гвардией и Вооруженными силами Украины была начата совместную операцию по освобождению стратегически важного транспортного узла Лисичанско-Северодонецкой агломерации. В течение двух дней украинские солдаты расположились в пригородах Попасной, Рубежного и Северодонецка.

Рубежное было освобождено 21 июля. Вслед за ВСУ в город вошла сводная группа ГУ МВД в Луганской области совместно с батальонами милиции особого назначения «Чернигов», «Луганск-1» и батальоном «Айдар». Бойцы Сергей Паращенко, Антон Потурайко и Тарас Симоненко установили Государственный флаг на зданиях городского совета и отдела милиции.

В освобождении Северодонецка отличился командир отдельной криворожской бригады охраны общественного порядка, воинской части 3011 Центрального оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины, полковник Александр Радиевский, погибший 23 июля во время боя за Лисичанск. Прикрывая своего командира, также погибли командир батальона подполковник Павел Сницар и стрелок-солдат Игорь Коцяр. Посмертно Александру Радиевскому присвоено звание генерал-майора.

Операцию по освобождению Попасной проводил добровольческий батальон спецназначения Нацгвардии Украины «Донбасс». Начавшаяся 18 июля, она продолжалась до 22 июля и закончилась полной зачисткой города от боевиков. При освобождение погибли трое бойцов Сергей Бохонько, Константин Блозва и Игорь Черняк. Василий Гончаренко скончался в больнице от тяжелых ранений.

24 июля от незаконных вооруженных формирований и сторонников «русского мира» был полностью освобожден Лисичанск.