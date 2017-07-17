Количество погибших после захвата боевиками Дебальцево до сих пор неизвестно - ОБСЕ

Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил, что количество погибших людей после второго захвата контролируемыми Россией боевиками города Дебальцево в феврале 2015 года до сих пор неизвестна. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге в Киеве во время скайп-включения из оккупированного Дебальцево.

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В частности, Хуг вспомнил, как в январе-феврале 2015 года в Дебальцево "состоялось массированное наступление с тысячами нарушений режима прекращения огня и до сих пор с неизвестным количеством жертв".

"Начиная с декабря 2015 года СММ присутствует здесь на постоянной основе. Боевые действия на Дебальцевском направлении происходили как раз в то время, когда обсуждался Комплекс мер по выполнению Минских соглашений, и боевые действия продолжились даже после того, как комплекс был подписан. События, которые произошли в городе и вокруг него почти два с половиной года назад, являются самыми массовыми нарушениями Минских соглашений. Те события продемонстрировали абсолютное пренебрежение согласованными мерами, разработанными для стабилизации режима прекращения огня. Они являются необоснованным пренебрежением согласованными правилами", - заявил Хуг.

При этом он считает, что такое пренебрежение Минскими соглашениями привело к дальнейшим нарушениям режима прекращения огня.

"Я помню, как находился в Соледаре в течение последних дней перед тем, как упал город. Даже отсюда, на расстоянии, глядя на сияющее ночное небо, видел очевиден масштаб наступательных действий и масштаб человеческой трагедии", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, в марте 2015 года президент Украины Петр Порошенко заявил, Украина в Дебальцево Донецкой области потеряла 66 бойцов, более 300 получили ранения.

"15 февраля в 00:00 часов было выдвинуто требование о полном прекращении огня, и как было договорено, это должно было произойти во всех частях востока, но потом началась массированная атака на Дебальцевском направлении. 66 солдат потеряла украинская сторона, более 300 раненых, но мы все равно настаиваем, чтобы Украина продолжала выполнять обязательства в соответствии Минским договоренностям", - подчеркнул Порошенко.