Парубий вспомнил о Дебальцево, говоря о необходимости предоставления Украине летального оружия

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий надеется, что президент США Дональд Трамп согласится с предложениями Конгресса и примет решение о предоставлении Украине летального оружия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР сказал на пресс-конференции.

Парубий отметил, что Украине необходимо американское летальное оружие.

"Конечно, необходимо. Я хочу вам напомнить, что когда состоялись последние масштабные бои за Дебальцево, то танковые подразделения российской армии в них сыграли решающую роль. И, конечно, что противотанковые комплексы "Джавелин" (Javelin) очень помогли бы украинской армии тогда остановить танковое наступление российских войск. Если бы под Дебальцево сожгли несколько сотен российских танков, это было бы важными шагом к установлению мира на востоке нашей страны. Конечно, Украине нужно оборонное летальное вооружение ", - сказал Парубий.

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По его словам, в США готовят решение о предоставлении Украине летального оружия.

"Я не хочу вдаваться в детали. Скажу только так - этот вопрос технически готов. Имеется в виду, что есть полная поддержка в обеих палатах парламента, и это мне подтвердил во время беседы спикер Палаты представителей Пол Райан. Более того, есть уже даже согласованный перечень того типа оружия, который может быть предоставлен Украине. Сейчас это вопрос политического решения. Очень важно, что нет отказа, как это было еще год назад, этот вопрос - на рассмотрении. И я надеюсь, что он будет решен до конца этого года, этой осенью. Уже рассчитываю, что политическое решение администрации президента будет таким же, как и в Конгрессе США. Кроме того, этот вопрос имеет и психологическое значение для Украины - летальное оружие от США ", - сказал Парубий.

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Как сообщал УНИАН, в июле 2015 года президент Петр Порошенко в интервью изданию The Wall Street Journal заявил, что Украине необходимо 1 тыс. 240 противотанковых ракетных комплексов Javelin для сдерживания российской агрессии.

Весной 2017 стало известно, что Комитет по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США подготовил законопроект, которым предусмотрено предоставление Украине 150 млн долл. на военные нужды. Данный вопрос включен в комплексный законопроект о военных расходах. Цели, на которые будут направлены эти деньги, включают обучение украинских военных, приобретение обмундирования, а также летального оборонительного оружия.

23 июня издание The Hill сообщило, что в Палате представителей США намерены выделить Украине военную помощь Украине.

По данным издания, Комитет по вооруженным силам Палаты представителей предлагает внести несколько изменений в закон о выделении ассигнований в области обороны с целью противостояния угрозам со стороны РФ и Северной Кореи. Этот закон позволит также выделить миллионы долларов Украине на инициативу по предоставлению помощи в области безопасности, которая призвана помочь в проведении учений и поставке снаряжения украинским военным.

Как заявил председатель комитета по вооруженным силам Палаты представителей Мак Торнберри, "закон и в дальнейшем будет включать военную помощь для Украины, а также поощрять администрацию (Дональда Трампа) обеспечить летальной помощью с той целью, чтобы украинцы могли лучше защищать себя против агрессии, исходящей с востока ".