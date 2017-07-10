Сутки в зоне АТО: число и интенсивность обстрелов со стороны боевиков выросли почти вдвое

Оперативная обстановка в районе проведения АТО снова осложнилась. Российско-оккупационные войска, нарушая уже давно сорваное ними перемирие, наращивают свою огневую активность вдоль всей линии соприкосновения.

Как сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook, по сравнению с предыдущими днями количество и интенсивность вражеских обстрелов выросли почти вдвое. Кроме того, противник все чаще применяет артиллерию и другие запрещенные Минскими соглашениями образцы вооружения. Так, на протяжении прошлых суток оккупанты 38 раз открывали огонь по позициям ВС Украины. Десять вооруженных провокаций были произведены противником с использованием минометов различных калибров. Традиционно львиная доля случаев применения захватчиками оружия против украинских защитников прошла в темное суток.

Приморское направление. Этот участок линии боевого столкновения вчера был самым горячим. Подконтрольные России гибридные вооруженные банды 20 раз нарушали режим прекращения огня. В частности, из 82-мм минометов боевики обстреливали наши позиции в районе Березового, Новотроицкого, Красногоровки и Новомихайловки. Там же, а также вблизи Широкино, Водяного, Павлополя, Гнутово и Марьинки, кремлевские наемники методично обстреливали украинских армейцев из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия, на отдельных участках - с вооружения БМП.

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На Донецком направлении пророссийские незаконные вооруженные формирования открывали огонь по подразделениям сил АТО 8 раз. Почти все эти вооруженные провокации зафиксированы в пригороде Авдеевки. Особенно враг обнаглел с наступлением сумерек, когда из почти всего имеющегося у него пехотного вооружения, а также минометов калибров 120 и 82 мм, начал обстреливать сразу несколько наших опорных пунктов на подступах к этому городу. Кроме того, уже поздно вечером бандиты из противотанковых гранатометов обстреляли одно из подразделений Украинского войска, что держит оборону неподалеку Верхнеторецкого.

Луганское направление. На данной части фронта вчера также было неспокойно. О чем свидетельствуют 10 фактов применения российско-террористическими бандформированиями оружия против наших подразделений. Обстреляв еще утром из 120-мм минометов позиции ВС Украины в районе Крымского и Новотошковского, оккупанты продолжили обстрелы днем. В частности, из стрелкового оружия боевики вели огонь вблизи поселка Желтое, дважды обстреливали защитников Крымского из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а в районе Малинового били из подствольных гранатометов. Вечером бандиты из пехотного вооружения обстреливали укрепления украинских армейцев возле Донца и Золотого. Недалеко от Новоалександровки преступники били из БМП. А военнослужащих ВС Украины, которые держат оборону в районе Новозвановки, захватчики поздно вечером обстреляли из 82-мм минометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Несмотря на повышение вражеской огневой активности, ни один украинский воин вчера вследствие боевых действий не пострадал.