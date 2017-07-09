На Донбассе оккупанты 10 раз обстреляли украинских военных – штаб АТО

С начала суток на Донбассе российско-оккупационные войска 10 раз применяли оружие против украинских военнослужащих, в том числе дважды стреляли из запрещенных Минскими соглашениями минометов.

Как сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18.00, потерь среди бойцов в результате вражеских обстрелов не было.

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На Приморском направлении пророссийские незаконные вооруженные формирования еще до рассвета и утром открывали огонь по украинским армейцам, которые держат оборону в районе Павлополя и Широкиного. При этом бандиты применяли гранатометы различных модификаций, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие и вооружение БМП.

На Донецком направлении ситуация относительно стабилизировалась, однако около полудня боевики все же один раз обстреляли из противотанковых гранатометов и другого пехотного вооружения оборонительные укрепления сил АТО неподалёку от Авдеевки.

На Луганском направлении противник нарушал перемирие пять раз. Утром захватчики из минометов калибра 120 мм били по опорным пунктам Вооруженных сил Украины неподалёку от населенных пунктов Крымское и Новотошковское. После обеда они обстреляли из стрелкового оружия одно из подразделений ВСУ, которое укрепилось возле поселка Желтое, и снова открывали огонь из противотанковых гранатометов в районе Бахмутской трассы.

Ранее УНИАН сообщал, что делегация европарламентариев в составе сопредседателя Парламентского комитета ассоциации между Украиной и ЕС Дариуша Росати и его коллеги Михаэля Галера посетили Широкине, Мариуполь.