Уровень насилия на Донбассе за прошедшую неделю вырос на 25% - ОБСЕ

Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявляет, что за минувшую неделю на Донбассе уровень насилия возрос на 25%. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга в Киеве.

По словам Хуга, в период с 26 июня по 2 июля Специальная мониторинговая миссия отметила рост уровня насилия на востоке Украины.

"На прошлой неделе миссия зафиксировала увеличение количества случаев нарушения режима прекращения огня на 25%, если сравнивать с предыдущей неделей", - сообщил Хуг.

В этой связи он сказал, что отмечалось увеличение количества взрывов в результате минометного, танкового и артиллерийского огня. "На прошлой неделе было зафиксировано 365 таких взрывов по сравнению с чуть более ста взрывами, которые были зафиксированы за неделю до того", - добавил он.

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Как отметил Хуг, продолжает страдать гражданское население. "На прошлой неделе один человек погиб в Старомихайловке. Мы также подтвердили информацию, что в Бахмуте супруги получили ранения в результате срабатывания неразорвавшегося боеприпаса. Еще один получил повреждение в результате обстрела в Докучаевске", - сказал он.

Как заявил первый заместитель председателя СММ, на прошлой неделе наблюдатели зафиксировали 63 взрыва от артиллерийского огня и 175 - от минометного.

УНИАН сообщал, что ранее в Минске констатировали снижение количества обстрелов на Донбассе благодаря "хлебному перемирию". 21 июня ТКГ поддержала необходимость «хлебного перемирие» на Донбассе - соблюдение режима тишины на время уборки урожая с 24 июня 2017 года и далее, однако боевики все равно продолжают его нарушать.