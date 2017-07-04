Боевики сегодня снизили активность обстрелов позиций сил АТО

С начала суток на Донбассе боевики всего 6 раз открывали огонь по оборонным укреплениям Вооруженных сил Украины. Как сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18.00, артиллерию и другое вооружение, запрещенное Минскими соглашениями, враг сегодня не применял.

Читайте также"Затишье" на Донбассе: за прошедшие сутки двое военных погибли, еще трое были ранены - штаб АТОНа Приморском направлении сегодня оккупанты только один раз нарушили перемирие. Сразу после полуночи из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия противник обстрелял один из опорных пунктов Вооруженных сил Украины в районе Гнутово.

На Донецком направлении незаконные вооруженные формирования еще ночью открывали огонь по позициям сил АТО в южном пригороде Авдеевки, неподалеку от Опытного и в районе Зайцево. Использовали наемники гранатометы различных модификаций, крупнокалиберные пулеметы, иногда били из вооружения БМП.

На Луганском направлении пророссийские вооруженные банды также только один раз нарушали сегодня перемирие - во второй половине дня возле поселка Кряковка, где боевики открывали огонь по подразделениям ВСУ из автоматических станковых гранатометов и БМП.