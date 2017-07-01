"Целью был убитый командир роты": журналист рассказал детали захвата диверсантов на Луганщине

Гражданин РФ, который был убит во время ликвидации диверсионно-разведывательной группы на Луганщине в конце июня - командир ДРГ Александр Щерба, был "целью" украинских разведчиков.

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Об этом 1 июля сообщил военный журналист Андрей Цаплиенко со ссылкой на командира подразделения, участвовавшего в ликвидации ДРГ.

По его словам, еще один погибший во время боя - 18-летний Александр Суконин из г.Ровеньки.

По данным военных, Щерба командовал отдельной разведротой "4 отдельной мотострелковой бригады".

"Сначала взяли четырех. Потом подошли еще двое. Командир Александр Щерба и 18-летний боец ​​Александр Суконин. ... Когда группа была взята в кольцо, им предложили сдаться. Но Щерба оказал вооруженное сопротивление. При этом он профессионально прикрылся Сукониным. ... Об их подготовке говорит то, что они оба были ранены, но даже при этом вели бой до тех пор, пока не были уничтожены", - сообщил Цаплиенко.

Как сообщал УНИАН,российский контрактник Агеев был задержан украинскими военными в составе ДРГ боевиков, которая была обезврежена 24 июня под Желобком Луганской области. Мать Агеева, его друзья и бывшие сослуживцы подтвердили журналистам, что после срочной службы тот остался служить в армии по контракту, который подписал в марте 2017 года.

Разведчик Агеев 1995 года рождения попал в плен 24 июня в результате столкновения бойцов 93-й отдельной механизированной бригады ЗСУ и разведгруппы боевиков «ЛНР». 28 июня в Минобороны РФ заявили, что захваченный в плен в Луганской области россиянин Виктор Агеев в прошлом году «уволился в запас».

«Виктор Агеев никогда не проходил военную службу по контракту в вооруженных силах РФ. Согласно учетным данным Минобороны России, Агеев проходил срочную службу в ВС РФ, после которой еще в мае 2016 года уволился в установленном порядке в запас. Информация о якобы поступлении в последующем Виктора Агеева на военную службу по контракту является вымыслом», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на второй странице военного билета Агеева «имеется запись, что он уволен в запас в мае 2016 года». «В военном билете была бы запись о поступлении Агеева на военную службу по контракту в ВС РФ, которую украинские спецслужбы по незнанию не успели нарисовать», - добавили в Минобороны РФ.