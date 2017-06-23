На Донбассе на прошлой неделе погибли четверо гражданских - миссия ОБСЕ

Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявляет, что на прошлой неделе на Донбассе погибли четверо гражданских лиц, еще четверо получили ранения. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Хуг заявил сегодня на брифинге по скайп-связи в Киеве.

«Учитывая обстрелы это неизбежно приводит к жертвам среди гражданского населения», - сообщил он.

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«На прошлой неделе четверо человек погибли, еще четверо получили ранения в результате обстрелов», - отметил Хуг.

Как сообщал УНИАН, на Донбассе согласно докладу Мониторинговой миссии ООН по правам человека, в период с 16 февраля по 15 мая 2017 года погибли 36 гражданских лиц, еще 157 получили ранения.