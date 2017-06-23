В больнице умер военный в результате подрыва в зоне АТО на взрывном устройстве

13:57, 23 июня 2017
Война
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Взрыв, в результате которого военный получил тяжелые травмы, а позже скончался в больнице, произошел на Светлодарской дуге.

Безвозвратных потерь в рядах ВСУ за сутки не было / фото dnl.com.ua

Один украинский военный скончался в больнице в результате подрыва на взрывном устройстве на Светлодарской дуге.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

Он уточнил, что безвозвратных потерь в рядах украинских военных не было в результате боевых действий, но один украинский военный скончался в больнице в результате подрыва на взрывном устройстве.

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«На Светлодарской дуге в результате подрыва на взрывном устройстве один украинский военнослужащий получил тяжелые ранения. Впоследствии он скончался в больнице», - сказал Лысенко.

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Теги: #война на Донбассе#Потери ВСУ на Донбассе