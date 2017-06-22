ВСУ уничтожили опорный пункт боевиков на Светлодарской дуге - волонтер (видео)

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На Светлодарской дуге, которую защищают бойцы 53-й отдельной мехбригады ВСУ, прибегли к помощи "третьей силы". Об этом на своей странице в Facebook сообщает волонтер Юрий Мысягин.

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Он рассказал, бойцы уничтожили опорный пункт боевиков, показав видеозапись.

"Сначала то выше, то ниже, а теперь точно в блиндаж", - комментирует один из бойцов АТО.

"Результат работы "третьей силы" не заставил себя долго ждать, два из двух и точно в цель", - говорится в подписи к видео.

Ранее в Сети показали обстрел опорного пункта боевиков в районе поселка Доломитное под Новолуганским.