"По дороге на Донбасс": Геращенко показала рабочие будни евродипломатов в просторном купе (фото)

Послы стран ЕС и депутат Европейского парламента сегодня, 23 июня, посетят Донбасс.

На украинский Восток отправились Анна Фотыга и Петрас Астрявичус, возглавляющий неформальную группу дружбы Украина-Евросоюз в Европарламенте, а также послы Португалии, Хорватии и Словении в Украине.

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На обнародованных первым вице-спикером парламента Ириной Геращенко фотографиях представители ЕС направляются на Донбасс в купейном вагоне. Они намерены посетить Авдеевку и ознакомиться с гуманитарной, экологической ситуацией и вопросами безопасности в зоне конфликта.

Ранее в Администрации президента Украины сообщили, что во время визита Петра Порошенко в США Дональд Трампу были продемонстрированы наглядные факты страдания детей после обстрелов россиянами населенных пунктов, военные жетоны и удостоверения. Это поразило Трампа, что вызвало эмоциональную реакцию.