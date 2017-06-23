В АП заявили, что в Вашингтоне обсуждали законопроект о реинтеграции Донбасса

Некоторые элементы будущего законопроекта о деоккупации и реинтеграции Донбасса обсуждали во время визита президента Украины Петра Порошенко в Вашингтон. Об этом сообщил заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев в эфире ток-шоу "Право на власть".

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"Основное было то, как нам объединить и скоординировать усилия с американской стороной для того, чтобы принести мир и стабильность на Донбасс. Некоторые элементы этого законопроекта были в центре внимания переговорного процесса с американской стороной поскольку основой будущего законопроекта являются, конечно, Минские договоренности и ключевое - это выполнение Россией условий по безопасности", - сказал он.

По его словам, стороны также обсудили возможность совместного давления на Россию с целью выполнения ею своих обязательств по безопасности в рамках Минских соглашений.

"Президент Трамп четко сказал, что это не является конфликтом в Украине, а это прямая российская агрессия", - добавил Елисеев.

Напомним, ранее Ирина Геращенко сообщила, что именно во время встречи Порошенко и Трампа этот законопроект не обсуждали.

Как сообщал УНИАН, СНБО подаст на рассмотрение Порошенко законопроект о восстановлении государственного суверенитета на Донбассе. 14 июня Порошенко подчеркнул, что Украина останется беззащитной в случае отмены АТО и непредоставления военным права адекватно действовать.

Ранее Александр Турчинов заявил, что в Украине нужно завершить антитеррористическую операцию и перейти к новому формату защиты страны от гибридной войны с РФ. В частности, он подчеркнул, что необходимо не просто признать отдельные районы Луганской и Донецкой областей оккупированными РФ, но и четко на законодательном уровне определить основы государственной политики по их освобождению. Для этого, считает Турчинов, необходима новая эффективная технология защиты Украины от агрессора. Она может предусматривать предоставление президенту права использовать Вооруженные силы Украины и другие военные формирования против агрессии РФ.

Кроме того, секретарь СНБО выступил за создание оперативного штаба с широкими полномочиями для комплексного управления ВСУ, всеми силовыми структурами, в том числе и военно-гражданскими администрациями.