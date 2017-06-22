Нашей работе ежедневно препятствуют - Хуг

20 июня на территории, подконтрольной боевикам самопровозглашенной "ДНР", было совершено нападение на наблюдателей Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) в Украине. Заместитель главы миссии Александер Хуг в интервью DW рассказал о препятствовании работе наблюдателей.

Хуг рассказал о нападении на наблюдателей, которое произошло 20 июня.

"Инцидент в Ясиноватой является одним из многих, которые нам пришлось зарегистрировать на протяжении последних дней и недель. Мы призвали стороны привлечь к ответственности виновных и идентифицировать тех, кто совершил этот поступок. Мы будем и дальше настаивать, чтобы нам не мешали выполнять нашу работу. Событие произошло на территории, которую контролирует так называемая "ДНР". Двое вооруженных мужчин очень агрессивно, угрожая оружием, вели себя относительно наших патрулей. Все эти факты изложены в специальном отчете. Мы и в дальнейшем работаем со сторонами с целью внести ясность и предотвратить, чтобы такие инциденты случались в будущем", - заявил представитель ОБСЕ.

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Также Хуг отметил, что ситуация вдоль линии разграничения, как и раньше, является нестабильной.

"Мы видим очень много тяжелых вооружений в районах, где их не должно быть. Близость расположения сторон является в дальнейшем одной из главных проблем, из-за которой возникают бои. Гражданские страдают от этой ситуации, когда чуть ли не ежедневно возникают стычки, и мы вынуждены часто фиксировать наличие раненых и убитых среди гражданского населения", - сказал он.

Не менее актуальной, по словам Хуга, есть проблема с обеспечением населения водой, газом, продуктами и медикаментами.

"Очень трудно обеспечивать необходимыми товарами населенные пункты, которые расположены крайне близко к линии разграничения. Инфраструктура в них также очень повреждена. Миссия старается содействовать в проведении ремонтных работ, договариваясь о локальном перемирии, чтобы помочь гражданским лицам с обеих сторон", - уточнил он.