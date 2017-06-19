В ОБСЕ заявили, что бои на Донбассе угрожают оставить более миллиона человек без воды

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заявляет, что боевые столкновения на Донбассе угрожают оставить более миллион человек без воды. Об этом говорится в сообщении СММ ОБСЕ в "Tвиттере".

Читайте такжеВ Авдеевке объявили чрезвычайное положение"Хуг встретился с представителями «Воды Донбасса» в Мариуполе. Наибольшее беспокойство - насосная станция в Васильевке и поврежденный водопровод в промзоне Авдеевки", - говорится в сообщении.

"Боевые столкновения угрожают оставить более миллиона человек без воды. Необходимо устойчивое прекращение огня, отвод оружия и разведение сил", - подчеркнули в СММ.

Как сообщал УНИАН, первый заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг 19-25 июня будет находиться в Донбассе для оценки ситуации с безопасностью.