В ОБСЕ заявили, что бои на Донбассе угрожают оставить более миллиона человек без воды

17:29, 19 июня 2017
Война
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Это может произойти из-за поврежденного водопровода в промзоне Авдеевки.

УНІАН

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заявляет, что боевые столкновения на Донбассе угрожают оставить более миллион человек без воды. Об этом говорится в сообщении СММ ОБСЕ в "Tвиттере".

Читайте такжеВ Авдеевке объявили чрезвычайное положение"Хуг встретился с представителями «Воды Донбасса» в Мариуполе. Наибольшее беспокойство - насосная станция в Васильевке и поврежденный водопровод в промзоне Авдеевки", - говорится в сообщении.

"Боевые столкновения угрожают оставить более миллиона человек без воды. Необходимо устойчивое прекращение огня, отвод оружия и разведение сил", - подчеркнули в СММ.

Как сообщал УНИАН, первый заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг 19-25 июня будет находиться в Донбассе для оценки ситуации с безопасностью.

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Теги: #проблемы с водой на Донбассе#Авдеевка без воды