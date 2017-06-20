Миссия ОБСЕ за сутки зафиксировала более сотни взрывов на Донбассе

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляет, что за минувшие сутки зафиксировала более сотни взрывов в Донецкой и Луганской областях.

Об этом говорится в отчете миссии по состоянию на 19:30 19 июня, который сегодня опубликован на сайте ОБСЕ.

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«В Донецкой области СММ задокументировала уменьшение количества случаев нарушения режима прекращения огня, в частности, около 100 взрывов, если сравнивать с предыдущим 24-часовым отчетным периодом - около 500 взрывов", - отмечается в документе.

"В Луганской области наблюдатели зафиксировали уменьшение количества случаев нарушения режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущими 24 часами (20 взрывов), в частности, семь взрывов", - добавили в ОБСЕ.