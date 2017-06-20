Боевики "ДНР" заявили о приказе не пропускать наблюдателей ОБСЕ – отчет

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) сообщает, что контролируемые Россией боевики «ДНР» заявили, что им приказано не пропускать наблюдателей ОБСЕ.

Об этом говорится в отчете миссии.

«18 июня вооруженные члены «ДНР» на блокпосту, расположенном северо-западнее пгт Седово (106 км к югу от Донецка), не пропустили патруль миссии в поселок, ссылаясь на то, что они получили указание не пропускать наблюдателей за блокпост, и этот район закрыт для иностранцев. Команда СММ отметила, что гражданские транспортные средства проезжали через блокпост. Миссия известила об этом СЦКК», - отмечается в отчете.

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«18 июня вооруженный член «ДНР» на блокпосту в с. Александровское (90 км юго-восточнее Донецка) сначала сообщил команде миссии, что поблизости не происходит никаких учений с боевой стрельбой. Но когда патруль СММ попытался проехать в восточном направлении, он заявил наблюдателям, что проезд для транспорта запрещен из-за того, что там проходят учения с боевой стрельбой, - отметили наблюдатели.