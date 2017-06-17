На Донбассе пограничники задержали боевика, который охранял украинских военнопленных

Пограничники Донецкого отряда вчера, 16 июня, задержали боевика, который воевал в составе одного из подразделений незаконных вооруженных формирований и охранял украинских военнопленных.

Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы в субботу, 17 июня.

По данным ГНСУ, 39-летний гражданин Украины пешком шел с неподконтрольной территории через контрольный пост «Березовое».

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«Во время разговора с пограничниками мужчина начал заметно волноваться, после чего попытался скрыться, однако сразу был задержан. Среди вещей беглеца был обнаружен паспорт и военный билет, выданные на территории отдельных районов Донецкой области, которые сейчас заняты террористами», - говорится в сообщении.

Впоследствии пограничники выяснили, что мужчина в течение 2014-2016 годов проходил службу в зенитно-ракетных подразделениях незаконных вооруженных формирований и охранял военнопленных.

Задержанного передали представителям Службы безопасности Украины.