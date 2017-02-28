Журналист объяснил, почему на смену "Гиви" и "Мотороле" пришли боевики без подготовки

Место главаря разведывательного батальона "Спарта" занял 23-х летний Владимир Жога, позывной "Воха", который ранее был водителем и помощником Павлова, и не занимал самостоятельных командных должностей уровня взвод-рота, пишет на своей странице в Facebook журналист Юрий Бутусов.

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Такой же кадровый кризис, по его словам, возник и в отдельном штурмовом батальоне "Сомали" 1-го армейского корпуса ВС РФ на Донбассе. Его главарем назначен 26-летний заместитель начальника штаба батальона Егор Волчков, позывной "Сынок". Других кандидатов, чтобы возглавить "Сомали" также не оказалось. Волчков также не занимал самостоятельных командных должностей.

"В результате уничтожения главарей боевиков приток личного состава в "Спарту" и "Сомали" снизился, подразделения сейчас значительно недоукомплектованы. Кадровые назначения противника указывают на серьезные проблемы с комплектованием и боеспособностью", - отметил Бутусов.

Ранее УНИАН сообщал, что командование "1-го АК ДНР" инициирует пересмотр оргштатной структуры т.н. "отдельных батальонов" - бандформирований типа "Сомали", "Спарта" и пр., которые были введены в состав российско-террористических войск.