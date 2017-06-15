Штаб АТО об обстреле Сухой Балки: трое взрослых и ребенок чудом спаслись

Во время обстрела боевиками поселка Сухая Балка, расположенного под Торецком Донецкой области, спаслись трое взрослых и ребенок.

Об этом сообщается на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.

«Как минимум 20 снарядов из тяжелых артиллерийских систем было выпущено боевиками НВФ в ночь с 14 на 15 июня в направлении Горловки по жилому кварталу населенного пункта Сухая Балка.

В результате обстрела один гражданский житель от осколочного ранения погиб, еще трое взрослых людей и ребенок чудом спаслись», - говорится в сообщении.

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По данным штаба, в результате обстрела в поселке повреждены несколько домов, один из которых почти полностью разрушен. Из-за повреждения линии электропередач населенный пункт остался без электроэнергии. Также в результате обстрела осколками перебита газовая труба и повреждена водонапорная башня.

Как сообщал УНИАН, ранее в полиции сообщили, что в результате обстрела Сухой Балки, минувшей ночью погиб мирный житель 1965 года рождения. Полиция квалифицировала обстрел населенного пункта как террористический акт.