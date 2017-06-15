За сутки в зоне АТО трое военных получили ранения
13:14, 15 июня 2017Война
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Ни один украинский военный не погиб.
REUTERS
Об этом сегодня во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.
Читайте такжеПолиция квалифицировала обстрел боевиками Сухой Балки как теракт«За минувшие сутки, погибших в рядах украинских военных нет. Трое получили ранения и боевые травмы», - отметил он.
Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки боевики 55 раз открывали огонь по опорным пунктам Вооруженных сил Украины вдоль всей линии фронта.
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