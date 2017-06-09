В течение двух недель фиксируются жертвы среди гражданских в населенных пунктах между Донецком и Красногоровкой - ОБСЕ

Первый заместитель руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявляет, что наблюдатели в течение двух недель фиксируют жертвы среди гражданских лиц в населенных пунктах между Донецком и Красногоровкой. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге в Киеве.

Хуг подчеркнул, что особое беспокойство вызывает ситуация в микрорайоне Трудовские Петровского района Донецка и в соседней Красногоровке.

"Уже на протяжении более двух недель наши наблюдатели получают информацию об артиллерийских и минометных обстрелах между этими двумя населенными пунктами, и неизбежно, несмотря на то, что эти пункты являются населенными, мы фиксируем жертвы среди гражданского населения", - добавил он.

Хуг заметил, что, например, 4 июня девятилетний мальчик получил осколочное ранение, когда его дом попал под обстрел, в результате которого погибла его мать. Также, добавил представитель СММ, в Красногоровке за день до того пожилая женщина получила ранения.

Читайте такжеНа прошлой неделе ОБСЕ на Донбассе зафиксировала 6000 случаев нарушения режима "тишины"

Вместе с тем, по словам Хуга, миссия обеспокоена ситуацией на автодороге P66 в Луганской области, и в частности в районе населенного пункта Желобок. "Несмотря на то, что сейчас там гораздо спокойнее, в понедельник и вторник на этой неделе мы зафиксировали серьезное обострение. Такого уровня насилия мы не наблюдали в этом районе с марта. Меньше чем за час во вторник наши наблюдатели в Сентяновке (бывшем Фрунзе) зафиксировали примерно 480 взрывов от артиллерийского огня и ориентировочно 1 тысячу 700 очередей из крупнокалиберных пулеметов ", - сообщил он.

"Тревожно, что вместо попыток, направленных на деэскалацию, прослеживаются признаки того, что стороны подливают масла в огонь. Например, наши наблюдатели в среду зафиксировали колонну из 50 транспортных средств, в том числе 10 бронетранспортеров, которая двигалась на северо-запад от Луганска по дороге P66 в направлении населенного пункта Желобок ", - сказал Хуг.

Кроме того, в четверг, 8 июня, наблюдатели зафиксировали два зенитных ракетных комплекса в Муратово.

В то же время первый заместитель руководителя СММ заявил, что миссии не известно, что повлекло это обострение. "Судя по предыдущему опыту, среди возможных причин вспышки этого насилия является близость расположения сил и средств или продвижение вперед сил, что еще больше сужает межпозиционные дистанции между сторонами", - подчеркнул Хуг.

По его словам, ротация военных и прибытие новых подразделений могут приводить к повышению напряженности и обострению.