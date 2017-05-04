Янукович написал два письма с просьбой ввести войска в Украину – прокурор

Экс-президент Украины Виктор Янукович после побега написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой использовать вооруженные силы РФ на территории Украины и направил похожее письмо в Совет Федерации РФ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель обвинения, прокурор Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко.

«Находясь в РФ, он (Виктор Янукович – УНИАН) подготовил и направил письмо к президенту РФ Путину с просьбой использовать вооруженные силы РФ на территории Украины. Также нами установлено, что похожее письмо он также написал в Совет Федерации РФ – также с призывом использовать российские войска на территории Украины. Нами было установлено, что только данное письмо узаконило решения и действия представителей властей РФ, а именно президента РФ и Совета Федерации о предоставлении президенту РФ разрешения на использование российских войск на территории Украины», - заявил он.

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По словам прокурора, это установлено также показаниями свидетелей, и другими материалами досудебного расследования.

«На основании данного письма Януковича президент РФ обращается к Совету Федерации о разрешении, в результате чего Совет Федерации предоставляет это разрешение. Как всем известно, всему мировому сообществу, следствием данного письма стало использование российскими властями, страной-агрессором своих войск на территории нашего государства, а именно в АР Крым, использует и оккупирует нашу территорию. И во время выполнения данных преступных действий (вооруженные силы РФ - УНИАН) начали и ведут против нашей страны агрессивную войну», - сказал Кравченко.

Он напомнил, что Россия признана страной-агрессором по отношению к Украине в структурах ООН.

«Эти страшные действия обвиняемого Януковича привели к миллионам беженцев, к слезам матерей, увечьям и тысячам крестов на кладбищах, это страшная агрессивная война против нашего государства. Поэтому мы обвиняем Януковича в том, что он совершил государственную измену, совершил пособничество в ведении агрессивной войны и изменении границ территории и государственной границы», - убежден Кравченко.

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Как сообщал УНИАН, 28 ноября 2016 года генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском райсуде Киева зачитал Януковичу сообщение о подозрении в совершении государственной измены, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведения агрессивной войны, то есть преступлениях, предусмотренных ч.1 ст.111, ч.5 ст.27, ч.3 ст.110, ч.2 ст.437 Уголовного кодекса Украины.

Сегодня, 4 мая, состоялось подготовительное заседание Оболонского райсуда Киева по рассмотрению уголовного производства о совершении Януковичем государственной измены.

Однако в заседании был объявлен перерыв до 10.00 18 мая, поскольку суд удовлетворил ходатайство защиты Януковича о вызове подзащитного в суд. Перерыв объявлен для того, чтобы подготовить проведение видеоконференции с обвиняемым. Видеоконференция по решению суда будет проходить только во время подготовительного судебного заседания.