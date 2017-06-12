Боевики обстреляли два села на Донеччине: повреждена подстанция и жилые дома (фото)

Боевики минувшей ночью и утром обстреляли два села в Донецкой области, есть разрушения. Под огонь попали Ольгинка и Графское (бывшее Комсомольское). Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Так, в селе Ольгинка повреждена целая улица - 12 домов. Обстрел длился с двух до четырех часов утра.

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"Люди всю ночь провели в подвалах. Около 5:00 снаряды попали в поселок Графское, повреждено общежитие, где жили студенты лесного колледжа. На местах обстрелов работает полиция. В селе Ольгинка, под Волновахой, под огнем террористов оказалась улица Центральная. Здесь поврежден каждый дом – стены, окна, крыши. В результате обстрела повреждена подстанция, 140 домов остались без света. Когда посреди села начали падать снаряды, жители были вынуждены покинуть дома и прятаться в подвалах", - сообщили в полиции.

Обошлось без пострадавших. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Утром на местах обстрелов работают следственно-оперативные группы Волновахского отдела полиции.

По данным фактам открыты уголовные производства по ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, оккупанты в очередной раз обстреляли Авдеевку.