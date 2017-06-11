Оккупанты в очередной раз обстреляли Авдеевку
23:48, 11 июня 2017Война
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В полицию поступили сообщения о повреждении домов.
REUTERS
Оккупанты в очередной раз обстреляли Авдеевку, повреждены несколько домов, пострадавших нет.
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Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель председателя Национальной полиции - начальник Главного управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.
«Сегодня в 17.40 боевики вновь обстреляли Авдеевку. В колл-центр 102 поступили сообщения о повреждении домов 24, 26, 35 по улице Островского. Осколками иссечена крыша и выбиты стекла. Пострадавших нет», - написал он.
На месте работает следственно-оперативная группа Авдеевского отделения полиции.
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