Оккупанты в очередной раз обстреляли Авдеевку, повреждены несколько домов, пострадавших нет.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель председателя Национальной полиции - начальник Главного управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

«Сегодня в 17.40 боевики вновь обстреляли Авдеевку. В колл-центр 102 поступили сообщения о повреждении домов 24, 26, 35 по улице Островского. Осколками иссечена крыша и выбиты стекла. Пострадавших нет», - написал он.

На месте работает следственно-оперативная группа Авдеевского отделения полиции.