В Минобороны сообщили о подготовке новых провокаций в Авдеевке и Марьинке со стороны боевиков
Главари боевиков "ДНР" с помощью российских СМИ вбрасывают в информпространство дезинформацию с целью обвинить ВСУ в обстрелах населенных пунктов.
Украинская сторона СЦКК предупреждает об очередных провокациях со стороны боевиков в Авдеевке и Марьинке, соответствующее сообщение появилось на сайте Министерства обороны Украины.
Сообщается, что главари боевиков "ДНР" с помощью российских СМИ вбрасывают в информпространство дезинформацию с целью обвинить ВСУ в обстрелах населенных пунктов.
Читайте такжеБоевики не пропустили представителей ОБСЕ в село на Донбассе, накричав на них на неизвестном языке
"Именно такие информационные вбросы, как правило, предшествуют реальным обстрелам населенных пунктов со стороны НЗФ ОРДЛО. В данном случае они уже "обеспечили себе алиби", поэтому вероятность, что именно они обстреляют жилые кварталы Авдеевки в ближайшие дни высока", - говорится в сообщении.
В сообщении также отмечается, что "стоит ожидать активизации снайперов НВФ ОРДО" в районе Марьинки.
"Враг наращивает кампанию по штамповке фейковых сообщений, пытаясь скрыть собственные преступления", - отмечают в СЦКК.