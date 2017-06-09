В "ДНР" от желающих покинуть ряды боевиков требуют возместить расходы на содержание - ИС

От боевиков на Донбассе, которые хотят разорвать контракт, требуют возместить затраты на их подготовку и содержание.

Об этом сообщил народный депутат Украины, координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

«В штабе «1-го АК ДНР» предпринимают беспрецедентные меры по поддержанию численности и степени укомплектованности подчинённых частей и подразделений на хотя бы минимально возможном уровне. Осуществляются мероприятия по удержанию боевиков на «военной службе» и предотвращению разрыва «контрактов». В частности, по указанию штаба «корпуса» командование подразделений требует от желающих разорвать «контракт» боевиков «возместить затраты» «ДНР» на их подготовку и содержание; в отдельных подразделениях – вплоть до «возмещения затрат» на продовольственное и вещевое обеспечение, и даже на оружие и боеприпасы», - написал он.

Читайте такжеВ "ДНР" растут протестные настроения из-за остановки "отжатых" украинских предприятий – ИС

Тымчук также отметил, что чаще подобные требования предъявляются к «военнослужащим» из числа местных жителей, реже – к российским наемникам, что вызывает дополнительное возмущение местных боевиков.